Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le transfert de Marcus Thuram

En fin de contrat en juin prochain, Marcus Thuram n'a pas encore dévoilé le nom de sa prochaine destination. L'attaquant de 25 ans est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs cet hiver, dont dans celui du PSG. Et Luis Campos devrait apprendre une excellente nouvelle puisque l'un des prétendants annoncés sur le dossier ne serait finalement pas de la partie.

S’il n’était pas titulaire à la Coupe du monde avec l’Équipe de France, Marcus Thuram s’est fait remarquer par ses entrées presque toujours efficaces. Mais en fin de contrat, le joueur de 25 ans ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Pourtant, le vice champion du monde a plutôt l’embarras du choix pour son avenir.

D’après Sport Bild , le PSG serait bien intéressé par Marcus Thuram, au même titre que le Bayern Munich, l’Inter et d’autres clubs de Premier League. Luis Campos devra donc sortir les coudes s’il veut attirer le joueur du Borussia Mönchengladbach dans la capitale. Et il devrait compter un concurrent de moins dans ce dossier.

News #KoloMuani & #Thuram: Both players are NO transfer targets of #FCBayern at this stage! Neither winter nor summer. The focus is on Choupos contract extension despite the intensive interest of @ManUtd which is concrete! @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/cJ5xTYzdnj