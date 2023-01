En pleine galère, Cristiano Ronaldo fait le buzz

Arnaud De Kanel

Fraichement recruté par Al-Nassr, rien ne s'arrange pour Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais serait sur le point de se séparer de sa compagne, après s'être séparé de son agent Jorge Mendes, et il ne peut toujours pas joueur avec son nouveau club en raison d'une suspension. Or, Ronaldo suit les performances de ses nouveaux coéquipiers comme le démontre cette vidéo insolite.

Al-Nassr est venu sauver Cristiano Ronaldo, au chômage depuis que Manchester United avait résilié son contrat juste avant la Coupe du monde. Mais en raison d'une suspension causée après avoir arraché le téléphone portable à un jeune supporter d'Everton la saison passée, le quintuple Ballon d'Or n'a toujours pas effectué ses débuts avec le club saoudien. C'est donc depuis son vélo que Cristiano Ronaldo a applaudi la performance de ses nouveaux coéquipiers.

Ronaldo's reaction to @talisca_aa’s 2nd Goal 👏🏼🤩 pic.twitter.com/6s1hLRFLAj — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 6, 2023

Ronaldo, la vidéo qui fait le buzz

Le club d'Al-Nassr continue de profiter de l'exposition offerte par Cristiano Ronaldo pour développer son image et ses réseaux sociaux. Chaque geste de la star est filmé, même sa réaction lors du second but inscris par sa nouvelle équipe. Une vidéo montre Ronaldo en train d'applaudir après le second but de Talisca, le tout en pédalant sur un vélo ! Il n'en fallait pas moins pour affoler la toile.

Al-Nassr cartonne sans Ronaldo

Les grands débuts de Cristiano Ronaldo se font attendre mais Al-Nassr continue sa marche en avant. La formation coachée par Rudi Garcia s'est imposée 2 buts à 0 grâce à un doublé de Talisca et a consolidé sa place de leader au championnat saoudien.