Le PSG vise une révélation de l'équipe de France, il est menacé

Pierrick Levallet

Cherchant à renforcer l'attaque du PSG au cours des prochaines semaines voire prochains mois, Luis Campos multiplie les pistes sur le mercato. Le conseiller football parisien penserait notamment à Marcus Thuram, en fin de contrat en juin prochain. Mais alors que la concurrence était déjà rude sur ce dossier, un autre prétendant viendrait tout juste d'entrer dans la danse.

Après avoir recruté Hugo Ekitike lors du dernier mercato estival, Luis Campos entendrait apporter de nouvelles solutions à Christophe Galtier en attaque. Le conseiller football du PSG multiplierait donc les pistes sur le mercato. Le Portugais est lié à de nombreux joueurs cet hiver. Et il pourrait profiter d’une excellente opportunité sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : Campos peut trembler pour Marcus Thuram https://t.co/ZRbtWHOKcd pic.twitter.com/kFBEYsIqw4 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Thuram a l’embarras du choix pour son avenir

Récemment, Sport Bild indiquait que le PSG était à l’affût pour Marcus Thuram, dont le contrat expire en juin prochain. Cependant, le Bayern Munich et l’Inter seraient également sur le coup, en plus de Manchester United d’après CaughtOffside . Et un autre prétendant aurait été identifié pour le vice champion du monde 2022.

Chelsea entre dans la danse