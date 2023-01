Mercato - PSG : Campos peut trembler pour Marcus Thuram

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain, Marcus Thuram pourrait animer le mercato hivernal. Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, l’international français intéresserait également le PSG. D’autres gros clubs européens seraient eux aussi sur le coup, notamment Manchester United. Les Red Devils seraient attentifs à sa situation.

Auteur de bonnes performances au Qatar avec l’équipe de France, Marcus Thuram a confirmé son bon début de saison avec le Borussia Möchengladbach. L’international français a été auteur de 13 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club allemand.

Des prestations qui attirent l’attention, d’autant plus qu’il sera libre de tout contrat en juin prochain. Il peut donc dès maintenant s’engager avec un autre club. Dans cette optique, Sport Bild indiquait récemment que le PSG serait intéressé. Luis Campos garderait un œil sur Marcus Thuram, qui se verrait bien rejoindre la capitale française.

🚨 EXCLUSIVE 🚨Marcus Thuram is 'creeping into the conversation' at Manchester United. They're monitoring his situation as he's set to become a free agent in the summer#MUFC #Transfers pic.twitter.com/tiDNoOUy2t