Mercato - PSG : Marcus Thuram ouvre grand la porte au PSG

Thibault Morlain

Auteur d’une belle Coupe du monde avec l’équipe de France, Marcus Thuram intéresse du beau monde sur le mercato. Et pour cause… L’attaquant du Borussia Mönchengladbach est dans sa dernière année de contrat et ne semble pas se diriger vers une prolongation. Il y a donc une bonne affaire à saisir avec Thuram et pour le PSG, il y aurait une réel coup à jouer. Explications.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a échoué dans sa quête d’un nouvel attaquant pour le PSG. Pourrait-il remédier à cela cet hiver ? Comme l’a expliqué Christophe Galtier, aucun joueur ne viendra si aucun ne part. Mais le fait est que Pablo Sarabia pourrait être tenté d’aller voir ailleurs en janvier, étant mécontent de sa situation au PSG. Cela pourrait alors ouvrir la porte à un nouvel attaquant pour le club de la capitale. Dernièrement, l’option Marcus Thuram avait été évoquée et voilà que l’international français ne dirait clairement pas non à une arrivée au Parc des Princes.

Transferts : Un mercato hivernal calme au PSG, voilà les raisons https://t.co/6id0ZD2Ln0 pic.twitter.com/dNekIYJ6A3 — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

Thuram se voit au PSG…

En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram pourrait donc partir libre à l’issue de la saison, mais un transfert ne serait également pas à exclure pour ce mercato hivernal. A certaines conditions toutefois. Ainsi, selon les informations révélées par Bild , Thuram serait enclin à faire ses valises durant ce mois de janvier à condition de rejoindre l’un des clubs dans lequel il se voit jouer à l’avenir. Et comme révélé par le média allemand, le PSG ferait partie de la liste du vice-champion du monde avec l’équipe de France.

… mais pas seulement !

Cet hiver, Marcus Thuram ne dirait donc pas non à un transfert au PSG. Mais voilà que le joueur du Borussia Mönchengladbach serait également enclin à rejoindre le Bayern Munich, l’Inter Milan ou Manchester United en janvier. Seul un de ces clubs arriverait à le convaincre de bouger dans les semaines à venir, sans quoi il restera au Borussia Mönchengladbach jusqu’à la fin de la saison, où il aurait d’ailleurs un énorme objectif en tête : être le meilleur buteur de la Bundesliga. Aujourd’hui, Marcus Thuram est à 10 buts en Allemagne, quand le 1er, Christopher Thuram, en est à 12. Mais pour rappel, le joueur du RB Leipzig est actuellement blessé.