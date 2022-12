Mercato - OM : Avant la fin de la saison, Longoria va devoir régler plusieurs dossiers brulants

Axel Cornic

Cet été encore, Pablo Longoria s’est montré hyperactif sur le mercato modifiant en profondeur l’effectif de l’Olympique de Marseille. Il a souvent dû user de quelques astuces en bouclant des prêts secs, qui pourraient finalement lui poser quelques problèmes d’ici la fin de la saison.

Comme à chaque fois, Pablo Longoria a fait parler ses talents d’’ancien recruteur et directeur sportif pour offrir plusieurs renforts à Igor Tudor. Il devrait d’ailleurs continuer sur sa lancée cet hiver, puisque le coach de l’OM a annoncé attendre au moins deux renforts offensifs, ainsi qu’un défenseur supplémentaire.

Mercato - OM : Un départ retentissant se prépare à l'OM ? https://t.co/0LiMau3bB2 pic.twitter.com/BuKK23ZT5Y — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Plusieurs prêts bouclés par Longoria

Mais Longoria devra à un moment de la saison se pencher sur un dossier très important... avec les différents prêts bouclés lors du dernier mercato estival. Ils sont nombreux, puisqu’on retrouve notamment Issa Kaboré, Ruben Blanco, Amine Harit, Nuno Tavares ou encore Eric Bailly. Mais lesquels de ces joueurs seront encore à l’OM la saison prochaine ?

Plus de 20M€ pour les garder ?

En ce qui concerne Bailly, une option d’achat entre 6 et 10M€ aurait été insérée dans son prêt. Même son de cloche pour Kaboré, avec une option d'achat cette fois très importante puisqu’elle s’élèverait à 20M€ à en croire L’Equipe . Pour Nuno Tavares la situation est encore plus compliquée, puisque son prêt ne comporte aucune option d’achat et l’OM devra donc négocier avec Arsenal s’il souhaite le garder.

L’OM obligé de payer l'option d'achat d’Harit, seulement si...