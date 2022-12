Mercato - OM : Un chantier surprenant pour Longoria cet hiver ?

Axel Cornic

Avec la grave blessure d’Amine Harit et le départ prématuré de Luis Suarez, Pablo Longoria va devoir faire quelque chose pour renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille. Pourtant, le président marseillais semble avoir trouvé un autre poste à renforcer, avec deux pistes chaudes qui mèneraient en Serie A avec Rick Karsdorp et Bartosz Bereszyński.

Le mercato de janvier devrait être très mouvementé pour l’OM, qui va devoir s’installer durablement sur le podium de Ligue 1 lors de la deuxième partie de saison, après l’échec cuisant de la Ligue des Champions. Pablo Longoria a ainsi déjà activé plusieurs pistes et si certaines sont connues, d’autres semblent plus surprenantes.

Transferts - OM : Gerson bloque le mercato de Longoria https://t.co/dCZc2n7WVw pic.twitter.com/tSQ3aLkZnX — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Longoria veut un latéral droit cet hiver

Car tout le monde pensait que l’attaque allait être la priorité de Longoria, qui doit pallier la longue absence d’Amine Harit ainsi que le départ de Luis Suarez. Pourtant, le président de l’OM voudrait offrir un latéral droit à Igor Tudor, puisque Jonathan Clauss semble bien seul à ce poste. Issa Kaboré ne semble pas vraiment avoir convaincu et comme souvent, la solution pourrait venir de Serie A.

Karsdorp ou Bereszyński ?

Les médias italiens évoquent depuis plusieurs semaines déjà un intérêt prononcé de l’OM pour Rick Karsdorp, poussé vers la sortie par José Mourinho du côté de l’AS Roma. Proche du directeur sportif romain, Pablo Longoria souhaiterait boucler un nouveau deal après Jordan Veretout et Pau Lopez, en allant chercher le Néerlandais. Il n’est toutefois pas la seule option, puisque l’OM suivrait également Bartosz Bereszyński, qui a l’avantage de pouvoir évoluer sur tout le front de l’attaque. Lui aussi poussé vers la sortie par la Sampdoria, il pourrait couter un peu plus cher que Karsdorp, avec un transfert autour de 10 ou 12M€.