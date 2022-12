Coupe du monde 2022 : Ils ont brillé au Qatar et vont enflammer le mercato

Axel Cornic

Un grand nombre de joueurs a explosé cet hiver au Qatar, à seulement quelques jours d’un mercato hivernal qui s’annonce bouillant. Que ce soit Joško Gvardiol avec la Croatie ou encore les nombreuses pépites marocaines, ils ont tapé dans l’œil des plus grands clubs au monde et pourraient bien franchir un palier dans leur carrière après cette Coupe du monde.

Cette Coupe du monde nous a livré son lot de surprises et de belles épopées, se terminant sur un titre final de l’Argentine de Lionel Messi, face à l’équipe de France de Kylian Mbappé. Mais si les deux stars du PSG ont brillé, d’autres pourraient bien voir leur carrière changer radicalement après ce Mondial 2022.

Comme Benzema, ils ont pris leur retraite après la Coupe du monde 2022 https://t.co/Ynw8GhRWIP pic.twitter.com/55DKp0W5wn — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

La génération dorée marocaine

C’est notamment le cas des joueurs du Maroc, qui ont réalisé l’une des plus belles compétitions de leurs histoire. Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi ont crevé l’écran et un transfert colossal pourrait bien se boucler pour l’un des deux au cours du mois de janvier. La Fiorentina aimerait bien garder et prolonger le premier, tandis que le milieu du SCO d’Angers pourrait partir pour plus de 20M€, même si son club aimerait le garder encore quelques mois.

Gvardiol, le nouveau taulier en défense

Même s’il a été martyrisé par un certain Lionel Messi en demi-finale, Joško Gvardiol s’est affirmé comme l’une des grandes promesses du football européen au poste de défenseur central. Chelsea, le PSG, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid feraient les yeux doux à la nouvelle pépite de la galaxie Red Bull et à seulement 20 ans, le site spécialisé Transfermarkt l’évalue déjà à 75M€ minimum.

Bellingham est devenu une certitude

Que dire de Jude Bellingham, qui faisait déjà saliver toute l’Europe et qui est devenu en une seule Coupe du monde le pilier du milieu anglais des prochaines années. Son prix aurait toutefois explosé, puisqu’il dépasserait désormais les 100M€, tout, alors que son coéquipier Declan Rice ne devrait pas faire long feu à West Ham, puisque les grands d’Angleterre semblent lui faire les yeux doux.