Arthur Montagne

La Coupe du monde, qui a pris fin le 18 novembre avec le triomphe de l'Argentine face à l'équipe de France, va laisser place au mercato d'hiver, dont l'ouverture est programmée le 1er janvier. Et les deux sont intimement liés puisque plusieurs joueurs qui ont brillé au Qatar devraient animer le marché dans les prochains. Mais quelle révélation de la Coupe du monde sera la star du mercato ?

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

Les prix s'envolent pour Bellingham et Fernandez

Inévitablement, deux noms ressortent à savoir ceux des milieux de terrain Jude Bellingham et Enzo Fernandez. Concernant l'international anglais qui évolue au Borussia Dortmund, son transfert était déjà dans les tuyaux avant la Coupe du monde, mais tout s'est accéléré avec ses prestations au Qatar. Le Real Madrid ou encore Liverpool sont très chauds sur ce dossier. De son côté, l'Argentin, élu meilleur espoir à la Coupe du monde, pourrait être au cœur d'un transfert avoisinant les 130M€ ! Les clubs anglais sont très intéressés.

Ounahi et Amrabat sont très convoités

Et ce n'est pas. Les deux milieux de terrain marocains Azzedine Ounahi (Angers) et Sofyan Amrabat (Fiorentina) sont très convoités. Le robuste défenseur central croate Joško Gvardiol (RB Leipzig) ne manquera pas non plus de propositions. En fin de contrat en juin prochain, Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) représente également une belle opportunité sur le marché.



Selon vous, quelle révélation du Mondial va dynamiter le mercato ?