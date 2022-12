PSG : Décision fracassante de Messi !

Arnaud De Kanel

Lionel Messi avait prévu de clarifier son avenir après la Coupe du monde au Qatar. Tout s'est bien passé pour lui puisqu'il a décroché une troisième étoile à l'Argentine. Au mieux psychologiquement, la Pulga devrait prolonger son contrat avec le PSG dans les jours à venir, refusant ainsi les avances du Barça.

Sacré champion du monde il y a deux semaines, Lionel Messi reste avant tout un joueur du PSG. Or, sa situation contractuelle n'était toujours pas réglée avec le club de la capitale et il ne se posait pas encore la question, lui qui voulait décider une fois la Coupe du monde terminée. Désormais, la page Mondial est tournée et les choses sérieuses vont reprendre avec le PSG. En fin de contrat à l'issue de la saison, il suscite l'intérêt du Barça mais aussi de l'Inter Miami. Or, Messi se sent bien à Paris et il a pris la décision de poursuivre l'aventure.

EXCLU @le10sport : Gros optimisme du côté du PSG pour toutes les prolongations de contrat en coursMarquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe et même Messi : Ca sent très bon pour le PSGA défaut de recruter cet hiver, Paris pourrait verrouiller ces 4 piliers https://t.co/Ky9I9D7maT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 15, 2022

Messi a tranché pour son avenir

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est très confiant sur le dossier Lionel Messi. En effet, des premières discussions ont eu lieu entre les deux parties, toutes les deux optimistes. Lionel Messi est pleinement impliqué dans le projet du PSG et il s'apprête donc à prolonger son contrat. Une manière pour Luis Campos de se racheter, étant donné que Paris ne devrait pas recruter cet hiver. C'était l'un de ses objectifs en début de saison, il ne lui reste plus qu'a finalisé les derniers détails.

La durée du contrat déjà connue ?