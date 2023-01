Mercato - PSG : Pression maximale pour ce crack de la Coupe du Monde ?

Pierrick Levallet

Ciblé par les plus grands clubs d'Europe, Jude Bellingham a l'embarras du choix pour son avenir. Le joueur de 19 ans est notamment dans le viseur du PSG et du Real Madrid. Luis Campos devrait d'ailleurs être fixé dans les prochains jours pour le transfert de l'Anglais. Et il n'est pas vraiment dans la meilleure des positions face au rival madrilène.

En grande forme depuis le début de saison, Jude Bellingham ne manque désormais plus de prétendants pour son avenir. L’international anglais a même l’embarras du choix. Le crack du Borussia Dortmund est en effet convoité par les plus grands clubs européens, comme Liverpool, Manchester City, le Real Madrid ou encore le PSG. Luis Campos ne serait pas opposé à la venue de Jude Bellingham pour renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier. Et le conseiller football parisien devrait être fixé prochainement dans ce dossier.

Réunion au sommet pour le transfert de Bellingham

D’après les informations d’ AS , une réunion serait prévue dans les prochains jours entre l’entourage de Jude Bellingham et le Borussia Dortmund. Le club allemand serait presque totalement sûr que le joueur de 19 ans fera ses valises à l’issue de la saison. De ce fait, le pensionnaire de Bundesliga serait ouvert aux négociations et devrait s’aligner sur les demandes de l’international anglais pour son avenir. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025, le Borussia Dortmund n’aurait pas vraiment l’intention d’aller au bras de fer avec Jude Bellingham pour le conserver.

Le Real Madrid est en pole position

Le montant de l’opération pour son transfert devrait être bien au-dessus des 100M€. Le point principal de la transaction résiderait dans les bonus concernant les performances de Jude Bellingham, qui pourrait faire grimper le prix jusqu’à 140M€. Il y aurait même déjà un favori dans ce dossier. Le Real Madrid serait en effet en pole position. Jude Bellingham n’aurait pas l’intention de revenir en Angleterre, malgré l’intérêt de Liverpool et de Manchester City. Le milieu de terrain voudrait poursuivre sa carrière à l’étranger, chose qui lui a plutôt bien réussi jusqu’à présent. Reste maintenant à voir si le Real Madrid parviendra à se mettre d’accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Jude Bellingham.