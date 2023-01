Transferts : Longoria a tranché, l’OM va boucler deux recrues sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes au début du mois, l’OM prévoit de s’y montrer actif pour renforcer son secteur offensif. Pablo Longoria doit en effet pallier les départs de Gerson et Luis Suarez, tandis qu’Amine Harit ratera la seconde partie de saison après sa blessure. Le président phocéen aurait ainsi identifié ses cibles.

Habitué à animer le mercato, l’Olympique de Marseille compte encore faire parler de lui en ce mois de janvier, et la priorité est déjà toute trouvée pour Pablo Longoria. Le secteur offensif doit en effet être remanié après la blessure d’Amine Harit et les départs de Luis Suarez et Gerson. Grâce à ce dernier, Pablo Longoria pourrait d’ailleurs tenter quelques coups.

Au moins 15M€ dans les caisses de l’OM

N’entrant pas dans les plans d’Igor Tudor, Gerson est retourné à Flamengo dans le cadre d’un transfert estimé à 15M€ d’après les informations divulguées par le10sport.com. Un montant qui pourrait atteindre 20M€ en fonction des bonus inclus dans l’opération. Pablo Longoria peut donc aborder avec confiance le mercato hivernal, où deux joueurs au moins sont attendus.



Mercato - FC Nantes : Kombouaré tente un gros coup à l'OM https://t.co/Aev2WQZxE9 pic.twitter.com/lSC5yvrvqD — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

L’OM espère récupérer deux joueurs