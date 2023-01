Le PSG veut une révélation du Mondial, une annonce tombe

Thomas Bourseau

Josko Gvardiol (20 ans) pourrait être l’une des attractions du marché des transferts en 2023. Le défenseur croate semble avoir la cote et notamment au PSG. Cependant, son club de rêve est Liverpool selon ses propres dires.

Bien qu’Enzo Fernandez ait hérité du titre de meilleur jeune joueur du Mondial après son sacre avec l’Argentine au Qatar, Josko Gvardiol n’a pas démérité et s’est bâti une belle réputation grâce à ses performances avec la sélection croate. Au point de permettre à Luis Campos et à l’ensemble de la direction du PSG de prendre en considération l’option Gvardiol.

Gvardiol, alternative du PSG pour Skriniar

En effet, d’après divers médias, Milan Skriniar resterait la priorité du conseiller football du PSG au poste de défenseur central. En revanche, si jamais cette opération ne pouvait pas se concrétiser, le Paris Saint-Germain aurait fait de Josko Gvardiol, sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2027, la première alternative à Skriniar.

Le club de rêve de Gvardiol est Liverpool