Mercato - OM : C’est confirmé, Longoria va boucler un transfert à 13M€

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Ruslan Malinovskyi se rapproche de plus en plus de l'OM. L'Ukrainien devrait bien rebondir sur la Canebière à en croire les dernières tendances sur ce dossier. Un accord serait tout proche d'être conclu entre l'OM et l'Atalanta pour le joueur de 29 ans. Et quelques détails de l'opération commencent à filtrer.

Entre le départ de Gerson, de retour à Flamengo, et la terrible blessure d’Amine Harit qui va le tenir éloigné des terrains pour le reste de la saison, l’OM doit impérativement se renforcer cet hiver. Pablo Longoria explorerait ainsi de nombreuses pistes sur le marché des transferts. Et il penserait toujours à Ruslan Malinovskyi. N’étant plus vraiment indiscutable à l’Atalanta alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, l’Ukrainien pourrait rebondir à l’OM. Et Pablo Longoria semble toucher au but dans ce dossier.

Longoria touche au but pour Malinovskyi

Selon les informations de RMC Sport , l’OM et l’Atalanta seraient assez proches d’un accord pour le transfert de Ruslan Malinovskyi. De son côté, Fabrizio Romano affirme que les deux parties seraient entrées dans la phase finale des négociations. Le dossier avancerait dans le bon sens et tout devrait être bouclé dans les prochains jours. Il s’agirait d’un transfert sec à en croire le journaliste spécialiste du mercato.

Accord trouvé aux alentours de 13M€

Gianluca Di Marzio, lui, ne s’est pas privé de donner quelques détails concernant cette opération. Pablo Longoria devrait finaliser le transfert autour d’un montant compris entre 12 et 13M€. Quelques bonus devraient s’ajouter à la transaction. Le journaliste italien indique que l’OM voulait déjà mettre la main sur Ruslan Malinovskyi l’été dernier. Pablo Longoria avait même essayé d’inclure Cengiz Ünder dans le transfert. Mais finalement, l’opération n’a jamais eu lieu. Quelques mois plus tard, le président de l’OM semble avoir réussi son coup.