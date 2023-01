Mercato - OM : Après Gerson, qui Pablo Longoria doit-il vendre en priorité ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM veut recruter deux joueurs offensifs cet hiver, il faut d’abord vendre. Gerson est parti mais d’autres pourraient suivre. Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Bamba Dieng ou encore Dimitri Payet, ils sont plusieurs à entendre leur nom circuler sur le marché des transferts. Mais qui Pablo Longoria doit vendre en priorité ?

C’est enfin bouclé, l’OM a officialisé le transfert de Gerson. Selon nos informations, l’international brésilien est revenu à Flamengo pour un montant équivalent à celui dépensé par le club olympien pour le faire venir un an et demi plus tôt. Mais Gerson ne sera peut-être pas le dernier joueur vendu par l’OM cet hiver.

Balerdi intéresse l’Ajax, le bon moment pour Dieng ?

S’il veut recruter, Pablo Longoria aura besoin d’argent. Et les 15M€ récoltés avec la vente de Gerson pourraient ne pas suffire. Comme l’a révélé De Telegraaf , l’Ajax Amsterdam envisagerait de faire une offre pour Leonardo Balerdi, l’OM attend au moins 15M€. Bamba Dieng pourrait lui aussi être tenté d’aller voir ailleurs après être passé tout proche d'un transfert l’été dernier.

Mercato : 10M€ promis à l’OM, Longoria va devoir attendre https://t.co/hHz0EDi4fE pic.twitter.com/Av68c4jUfg — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Guendouzi a une belle cote

Même s’il est tombé amoureux de l’OM, Matteo Guendouzi a la cote sur le marché des transferts et Pablo Longoria sait que sa vente rapporterait gros. Au milieu, Pape Gueye ne joue pas beaucoup et un départ cet hiver semble possible. Moins pour Valentin Rongier, le vice capitaine, mais sa valeur marchande grimpe et l’OM le sait. Dimitri Payet retrouve du temps de jeu mais si un milieu offensif arrive, sa situation pourrait de nouveau se compliquer.



Alors selon vous, qui Pablo Longoria doit-il vendre en priorité ?