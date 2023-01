OM : Tudor l’attend au tournant, Payet lui donne une grosse réponse

Thibault Morlain

Chouchou de Jorge Sampaoli à l’OM, Dimitri Payet n’a clairement pas le même statut avec Igor Tudor. Relégué sur le banc de touche, le numéro 10 phocéen a dû se contenter de quelques bouts de matchs. Mais ce n’est pas pour autant que Payet baisse les bras. Si l’entraîneur de l’OM attend plus de lui, il lui a répond sur le terrain…

Grand perdant du changement d’entraîneur à l’OM, Dimitri Payet a vécu une première partie de saison très compliquée. En effet, Igor Tudor ne comptait pas vraiment sur le Réunionnais, cantonné à un rôle de remplaçant avec le club phocéen. Une situation difficile à vivre pour Payet, qui s’est toutefois mis au travail pour inverser la tendance et retrouver grâce aux yeux de Tudor à l’OM.

« Je pense qu’il attend de moi que je sois plus décisif »

A l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , Dimitri Payet s’est d’ailleurs confié sur les attentes d’Igor Tudor à son égard. Le numéro 10 de l’OM expliquait alors : « Je pense qu’il attend de moi que je sois plus décisif, plus tranchant quand il fait appel à moi, que ce soit sur 15-20 minutes ou quand je suis titulaire. J’essaie d’apporter comme je l’ai fait à Monaco, un match important et qui peut compter. (…) Je travaille au quotidien pour pouvoir répondre présent quand on fait appel à moi ».

Payet reprend fort avec l’OM

Face à Toulouse, pour la reprise de la Ligue 1 après la Coupe du monde, Igor Tudor avait décidé de faire appel à Dimitri Payet. Titulaire au coup d’envoi, le joueur de l’OM avait là une occasion parfaite de montrer de quoi il était capable au Croatie. Payet a alors répondu présent. Lors de la large victoire des Phocéens contre le TFC (6-1), le Réunionnais a réalisé une très bonne performance, ponctuée notamment d’un but. De quoi faire gagner des points à Dimitri Payet pour la seconde partie de saison durant laquelle il pourrait avoir plus de temps de jeu à l’OM.