Mercato : Al-Khelaïfi l’attend au PSG, le verdict est connu

Marcus Rashford (25 ans) dispose d’une belle cote du côté du PSG et plus particulièrement chez le président et le conseiller football. Pour autant, Manchester United pourrait prolonger le contrat de Rashford prochainement. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi ne se livre pas régulièrement aussi librement sur le marché des transferts et sur le mercato du PSG. Cependant, le président du Paris Saint-Germain s’est pris au jeu lors d’une interview avec Sky Sports au Qatar pendant la Coupe du monde au début du mois de décembre. Au cours de ladite entrevue, le président Al-Khelaïfi a fait part d’intérêts pour Jude Bellingham et Marcus Rashford notamment.

Rashford fait tourner les têtes de Campos et d’Al-Khelaïfi

Pour ce qui est de Marcus Rashford, la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi ne surprend pas trop tant l’on sait que Luis Campos, son conseiller football au PSG, avait coché son nom lors du dernier mercato estival. Pire, Campos avait fait passé le message suivant en janvier 2021. « Manchester United a toujours été l'une des meilleures académies du monde. Je pense qu'aujourd'hui (Marcus) Rashford est l’un des meilleurs joueurs du monde » . Pour Sky Sports, le président du PSG a ouvert la porte à Rashford. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Avoir Rashford gratuitement, tous les clubs lui courraient après, c'est sûr. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons ».

Manchester United s’active pour blinder Rashford

Pour autant, il semblerait que le train Marcus Rashford soit déjà passé. D’après Fabrizio Romano, Erik Ten Hag serait derrière l’échec de Luis Campos pour le transfert de Rashford l’été dernier. Et à présent, l’entraîneur de Manchester United ferait le forcing pour qu’une prolongation de contrat longue durée soit signée par Rashford. Le décor est planté.