Il explose, mais le PSG veut le voir ailleurs

Guillaume de Saint Sauveur

Vendredi soir, Ismaël Gharbi a fêté sa première titularisation avec l’équipe première du PSG en Coupe de France à Châteauroux. Le jeune milieu offensif s’est parfaitement mis en valeur avec une passe décisive sur le premier but parisien, et malgré son éclosion, la direction du PSG envisage de l’envoyer en prêt cet hiver.

Du haut de ses 18 ans, Ismaël Gharbi est considéré comme l’un des titis actuels les plus prometteurs du vestiaire du PSG. Le jeune milieu offensif a d’ailleurs vécu vendredi soir à Châteauroux (3-1) sa toute première titularisation en équipe première, s’illustrant avec une passe décisive sur l’ouverture du score d’Hugo Ekitike.

Galtier satisfait pour Gharbi et les autres titis

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a d’ailleurs rendu hommage à Ismaël Gharbi ainsi que les autres titis du PSG titularisés pour l’occasion, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu : « I ls ont été sérieux. Je suis satisfait de leurs prestations, de leurs comportements », a lâché l’entraîneur du PSG. Même son de cloche chez Hugo Ekitike : « J’étais content de voir Isma (Gharbi), El Chadaille (Bitshiabu) et Warren jouer parce que ce sont des petits qui méritent. Ils sont là tous les joueurs à l’entraînement et bossent bien. Ils ont fait un bon boulot. Isma fait une passe décisive, Chad’ prend ses minutes et pareil pour Warren. C’est plaisant ».

Le PSG envisage de le prêter