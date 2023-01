Pour ce talent brut, le PSG a pris sa décision sur le mercato

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal qui a récemment ouvert ses portes, Luis Campos pourrait faire des affaires sur le marché des transferts et notamment dans la gestion des titis parisiens. Le conseiller football du PSG serait susceptible d'acter le départ en prêt d’Ismael Gharbi (16 ans) entre autres.

Pour la première fois de sa jeune carrière, Ismael Gharbi (18 ans), a enchaîné deux matchs officiels. En effet, dimanche dernier, au cours de la défaite du PSG lors du déplacement à Lens (3-1), le milieu de terrain espagnol avait disputé le dernier quart d’heure de la rencontre. Vendredi soir avait lieu le 32ème de finale de Coupe de France opposant Châteauroux au PSG (3-1).

Ismael Gharbi a tiré son épingle du jeu en Coupe de France

Et dans le cadre de ce match de coupe, Ismael Gharbi a été titularisé par Christophe Galtier. En jambes et particulièrement en première période, le titi parisien a fait bonne impression auprès de son entraîneur Galtier et s’est mis un peu plus de 60 minutes de temps de jeu sous la dent.

Mercato - PSG : Mis de côté par Galtier, il met la pression sur Campos https://t.co/TmF1oMJGcp pic.twitter.com/lu7JDr9rqX — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Campos emballé par un départ en prêt de Gharbi cet hiver