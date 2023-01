Mercato - PSG : Campos veut boucler un transfert, Ramos est la clé

Thomas Bourseau

Milan Skriniar est une piste activée par Luis Campos depuis son arrivée au PSG en juin dernier. Le conseiller football du club pourrait dégainer une offre de transfert cet été si Sergio Ramos pliait bagage.

Dès sa nomination officielle en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos semble avoir fait du renforcement de la ligne défensive du Paris Saint-Germain une priorité. Ou plutôt, au niveau de la charnière centrale. Un nom est ressorti dans la presse et n’a cessé de faire couler de l’encre tout l’été et depuis le début de la saison : Milan Skriniar.

Le PSG se prépare pour Milan Skriniar

Contractuellement lié à l’Inter jusqu’en juin prochain, il est question d’une volonté du club nerazzurro de s’entendre avec le Slovaque et son entourage pour une prolongation. Néanmoins, les deux parties ne s’entendraient pas sur la partie financière de l’opération et plus particulièrement salariale. De quoi permettre à 90min de faire un point sur une éventuelle offensive du PSG pour un transfert cet hiver, soit à six mois de la fin du contrat de Skriniar.

Mercato - PSG : C'est confirmé, l'avenir de Marquinhos est bouclé https://t.co/M0pSgYhJ2n pic.twitter.com/SfZZJ5hddJ — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Une offre de transfert pour Skriniar cet hiver, si Ramos part