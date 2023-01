Le Mondial au Qatar fini, le mercato de Thierry Henry s’emballe enfin

Thomas Bourseau

Thierry Henry s’est montré en tant qu’assistant de Roberto Martinez lors des dernières compétions de la Belgique. Et alors que l’Espagnol n’est plus en poste, la légende du football français postulerait en coulisse pour devenir le sélectionneur des Diables Rouges.

Dimanche dernier, après la défaite concédée par le PSG sur la pelouse du RC Lens (3-1), Christophe Galtier profitait notamment de son passage au micro de Prime Video et de la présence de Thierry Henry afin de faire passer un message au champion du monde 98 sur son avenir d’entraîneur. Ou plutôt de sélectionneur. « Bonne année 2023 à tous. Et puis peut-être un beau challenge pour notre Titi national. C'est ce que je lis hein ! ».

PSG : Galtier lâche un tacle et fait passer un message fort après Lens https://t.co/ri9ZzQ68y2 pic.twitter.com/2evlpEhWTa — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Lukaku prend position et vote pour Henry pour la sélection belge

Pour remettre les propos de l’entraîneur du PSG dans leur contexte, le nom de Thierry Henry revient avec insistance ces derniers temps dans la presse dans le cadre de la succession de Roberto Martinez au poste de sélectionneur de la Belgique, l’Espagnol ayant quitté ses fonctions après le Mondial raté des Diables Rouges au Qatar (éliminés au premier tour). Et Romelu Lukaku, international belge, s’est montré particulièrement ouvert à une telle éventualité. « Pour moi, Henry est le prochain sélectionneur de la Belgique. Je le dis ouvertement : il sera le prochain entraîneur. Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il connaît le métier d'entraîneur, il sait ce que nous devons faire pour y arriver. Il connaît l'équipe, la ligue, le staff ».

Henry veut prendre le relais en Belgique