PSG : Galtier annonce le verdict pour le grand retour de Messi

Amadou Diawara

Vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine, Lionel Messi a repris l'entrainement avec le PSG ce mercredi. Même s'il a enchainé lors de la séance de ce jeudi matin, le vétéran de 35 ans ne sera pas de la partie contre Châteauroux ce vendredi soir. Lors de sa dernière conférence de presse, Christophe Galtier a confié qu'il espérait réutiliser Leo Messi lors du match suivant face à Angers mercredi prochain.

Finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi a remporté son duel face à Kylian Mbappé. En effet, l'Argentine de la Pulga s'est imposée face aux Bleus , décrochant ainsi sa troisième étoile. Après avoir fêté son sacre au pays, Leo Messi a fait son retour à l'entrainement avec le PSG ce mercredi. Et malgré sa présence lors de la séance du jour, la Pulga ne sera pas alignée par Christophe Galtier ce vendredi soir contre Châteauroux en Coupe de France.

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé plombé par un dossier à 140M€ ? https://t.co/tWk9IxR4nN pic.twitter.com/1g018Jg1DF — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

«Evidemment, Leo Messi ne jouera pas demain»

« Si Leo Messi va jouer contre Châteauroux ? Il s'est entrainé hier (mercredi) et aujourd'hui (jeudi) , a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi après-midi. Il a eu un peu plus de deux jours de récupération avec les obligations de rentrer au pays et la célébration. On a souhaité qu'il récupère aussi en famille. Evidemment, il ne jouera pas demain ».

«On fait en sorte qu'il soit prêt pour le match d'après»