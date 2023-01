Mercato : A peine arrivé, il fait déjà deux grosses victimes à l’ASSE

Arthur Montagne

C’est désormais officiel, Laurent Batlles tient son portier sur lequel il compte s’appuyer pour assurer le maintien de l’ASSE en Ligue 2. Sans surprise, il s’agit de Gautier Larsonneur. Une arrivée qui risque de faire des dégâts en interne puisque Matthieu Dreyer et Etienne Green pourraient être les victimes de ce transfert.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE avait fait de ce mercato d'hiver une priorité afin de se renforcer et réaliser ainsi une seconde partie de saison bien plus aboutie que la première. Et les Verts n'ont pas perdu de temps puisqu'après Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, c'est Gautier Larsonneur qui a débarqué dans le Forez.

✍️ @GLarsonneur est 𝗩𝗲𝗿𝘁 ! Notre nouveau numéro 3️⃣0️⃣ s'est engagé avec l'#ASSE jusqu'en 2025.Bienvenue Larso' ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 6, 2023

Larsonneur arrive à l'ASSE

En effet, par le biais d'un communiqué, les Verts annoncent que « ce vendredi, l’AS Saint-Étienne et le Valenciennes FC sont tombés d’accord concernant le transfert du gardien de but Gautier Larsonneur (25 ans) (...) Il portera le numéro 30 jusqu’en 2025 ». Et Gautier Larsonneur pourrait déjà provoquer deux départs.

Green et Dreyer poussés au départ ?

Et pour cause, avec l'ancien Brestois, l'ASSE possède trois gardiens de but potentiellement titulaires. C'est au moins deux de trop. Dans cette optique, Etienne Green et Matthieu Dreyer pourraient partir. Et ce n'est pas tout puisque Noah Raveyre est également convoité par l'AC Milan. Un transfert à 1M€ est dans les tuyaux, comme révélé par le10sport.com.