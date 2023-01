Mercato - ASSE : Laurent Batlles s'active pour régler un dossier sensible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE s'est mise en tête de recruter un gardien de but lors de ce mercato hivernal. Etienne Green et Matthieu Dreyer n'apportent pas satisfaction à Laurent Batlles, qui aurait deux noms en tête pour renforcer ce poste. Le club stéphanois est en discussions avancées avec Gautier Larsonneur (Valenciennes) et Gauthier Gallon (ESTAC).

Le recrutement de l'ASSE ne fait que débuter. Après Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, le club stéphanois attend, désormais, un défenseur central, un latéral gauche, mais aussi un gardien de but. Et pour cause, ni Etienne Green, ni Matthieu Dreyer n'apportent satisfaction à Laurent Battles.

L'ASSE recherche un gardien de but

Le match face à Annecy le 26 décembre dernier illustre la passivité et le manque de confiance de Matthieu Dreyer, propulsé gardien numéro un après le début de saison catastrophique d'Etienne Green. Sur le deuxième inscrit par le club du sud-est, Matthieu Dreyer se montre passif et arrête son effort bien avant que le ballon ne franchisse la ligne (défaite de l'ASSE 1-2).

Deux pistes, pour une place