Mercato : L'ASSE accélère, Batlles va boucler trois gros transferts

Le plan de vol est dressé. L'ASSE espère accueillir au moins trois nouvelles recrues lors de ce mercato hivernal, après l'arrivée de Gaëtan Charbonnier et celle déjà actée de Denis Appiah. Un gardien de but, un latéral gauche, mais aussi un défenseur seraient recherchés. En coulisses, la direction travaille sur plusieurs dossiers.

Après le match nul face à Caen vendredi dernier (1-1), Laurent Batlles a fait le point sur le mercato hivernal, qui vient d'ouvrir ses portes. « Il faudra poser la question à Loïc (Perrin). Il y a un plan d’action qu’on a mis en place, on verra ce qu’on peut faire. Le but était de prendre un joker, on a pris Charbonnier. Des postes ont été ciblés, on aura le temps d’en parler plus tard, déjà pour respecter ce que les joueurs ont fait ce soir » avait déclaré l'entraîneur de l'ASSE.

Les Verts vont boucler trois autres signatures cet hiver

Après Gaëtan Charbonnier, la prochaine recrue de l'ASSE s'appelle Denis Appiah. Son arrivée n'a pas encore été officialisée, mais le joueur va bien débarquer du FC Nantes pour terminer la saison avec le club stéphanois. Selon les informations du Progrès , les Verts rechercheraient trois autres joueurs sur le mercato : un gardien de but, un latéral gauche, mais aussi un défenseur central.

L'ASSE a une idée pour la défense

Pour renforcer sa défense, l'ASSE aurait lancé la piste menant à Pape Abou Cissé. En difficulté à l'Olympiakos, le joueur pourrait faire son grand retour à Saint-Etienne, mais ce dossier s'annonce bien délicat comme l'annonce le Progrès.

Trois noms pour le poste de gardien de but