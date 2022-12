Mercato - ASSE : En pleine crise, Batlles prend une décision radicale

La rédaction

La crise se prolonge à l'ASSE où les Verts se sont inclinés (1-2) à Annecy pour la reprise du championnat. Une défaite non sans conséquence pour Sainté qui s'enfonce à la dernière place de Ligue 2. La rencontre a également été marquée par une malheureuse boulette du gardien Matthieu Dreyer, coupable sur le second but des Savoyards. Le portier a été écarté du groupe pour le prochain match et Gautier Larsonneur pourrait être recruté afin de le remplacer.

Matthieu Dreyer écarté du groupe

Coupable d'une boulette qui a provoqué le second but d'Annecy ce lundi, Matthieu Dreyer a été écarté du groupe de Laurent Batlles pour la réception de Caen ce vendredi. Le tacticien français comptera sur Boubacar Fall et Etienne Green pour ce match capital contre des Normands qui occupent actuellement la 7e place de Ligue 2. Matthieu Dreyer n'est pas le seul joueur absent du groupe puisque Mathys Saban, Thomas Monconduit, Sergi Palencia et Antoine Gauthier n'ont également pas été convoqués.

Gautier Larsonneur bientôt dans le Forez ?

Arrivé cet été en provenance de Lorient, Matthieu Dreyer a disputé 9 matchs de Ligue 2 et pourrait bien être rétrogradé dans la hiérarchie des portiers. Selon les informations de Mohamed Toubache TER, les négociations entre l'ASSE et Valenciennes devraient s'intensifier après la réception de Caen concernant le dossier Gautier Larsonneur. Une transaction serait envisagée entre 2.2M€ et 3.5M€ tandis que le gardien de but est actuellement prêté au VAFC par Brest, pensionnaire de Ligue 1. Un dossier de plus à suivre lors du mercato hivernal de l'ASSE, qui sera déterminant pour éviter la relégation en National.