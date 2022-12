Mercato - OM : Longoria a tranché pour ce transfert

Hugo Chirossel

L’été dernier, Pablo Longoria avait étudié la piste menant à Ruslan Malinovskyi. Mais il était finalement resté à l’Atalanta Bergame et l’OM avait recruté Amine Harit. Ce dernier étant indisponible jusqu’à la fin de la saison, les Marseillais seraient toujours intéressés à l’idée d'attirer l’international ukrainien. En revanche, ils n’auraient pas l’intention de dépenser les 18M€ réclamés par le club bergamasque.

Présent en conférence de presse mercredi, avant la réception de Toulouse ce jeudi soir, Igor Tudor a confirmé les ambitions de l’OM sur le mercato hivernal : « Une demande offensive au mercato ? C'est une décision du club que l'on a pris conjointement. C'est factuel. On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer », a-t-il déclaré.

Transferts - OM : Longoria reçoit un énorme appel avant le mercato https://t.co/GEsMkbB7bp pic.twitter.com/FCD75S9BEl — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

L’OM suit toujours Malinovskyi

Alors que Luis Suarez a été prêté avec option d’achat à Almeria, Gerson est en instance de départ, tandis qu’Amine Harit quant à lui est indisponible pour le reste de la saison. Dans ces conditions, l’OM souhaite recruter un joueur à vocation offensive et pourrait réactiver une piste du mercato estival, en la personne de Ruslan Malinovskyi.

18M€, c’est trop