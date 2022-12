Mercato - OM : Un transfert de Guendouzi ? La réponse de l'OM

Thibault Morlain

Arrivé à l'OM à l'été 2021, Matteo Guendouzi est aujourd'hui l'un des joueurs cadres d'Igor Tudor. Auteur de grosses performances sur la Canebière, l'international français intéresserait visiblement du monde pour ce mercato hivernal. Guendouzi se dirige-t-il alors vers un transfert ?

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM, Matteo Guendouzi a vu son nom faire énormément parler ces dernières heures. En effet, il a été question d'un possible transfert cet hiver pour le joueur d'Igor Tudor. Selon les différents échos, Guendouzi disposerait de nombreuses sollicitations pour le mois de janvier et d'ici peu, une discussion devrait se tenir entre le Français et sa direction pour faire un point.

« Tout est faux »

Alors, partira ou ne partira pas ? Face à toutes ces rumeurs autour de Matteo Guendouzi, une mise au point a été effectuée du côté de l'OM. Ainsi, pour Foot Marseille , une source au sein du club phocéen a assuré concernant Guendouzi : « Tout est faux ».

Un transfert à l'été 2023 pour Guendouzi ?