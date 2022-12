Mercato - ASSE : En grand danger, Laurent Batlles évoque son avenir

La rédaction

Dernière de Ligue 2, l’ASSE vit pour l’instant une saison cauchemardesque. Malgré ses nombreux renforts cet été, l’AS Saint-Étienne n’y arrive pas en championnat et comptabilise seulement 3 victoires. Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la réception de Caen, Laurent Batlles en a profité pour évoquer son avenir sur le banc stéphanois.

Dernière de Ligue 2, l’ASSE n’a pas réussi son retour à la compétition. Après une défaite 2-1 face à Annecy lundi dernier, les hommes de Laurent Batlles s’apprêtent à recevoir le Stade Malherbe de Caen ce vendredi. Présent en conférence de presse ce jeudi, L’entraîneur des Verts a évoqué son avenir au sein du club.

« Je ne suis pas là pour penser à mon avenir »

À la veille de la réception du Stade Malherbe de Caen, Laurent Batlles a avoué ne pas vouloir se préoccuper de son sort et souhaite se concentrer sur son travail. L’entraîneur stéphanois a notamment prévenu qu’il souhaite prendre des points ce vendredi lors du prochain match : « Ma situation ? Franchement, en toute honnêteté, je n'y pense pas, je ne suis pas là pour penser à ça. Je ne suis pas là pour penser à mon avenir. Je suis là pour prendre des points contre Caen. »

« Je suis dans le même lot que tous les entraîneurs »