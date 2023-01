OM : Un gros transfert déjà prévu pour le mercato estival ?

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal a donc ouvert ses portes, ça va bouger à l'OM. Alors que Luis Suarez a déjà fait ses valises, d'autres départs sont attendus. Dont celui de Matteo Guendouzi ? Dernièrement, ça a énormément parlé à propos de l'international français. Mais voilà que pour Guendouzi, le transfert pourrait plutôt intervenir à l'été 2023.

Arrivé à l'OM en 2021, initialement prêté par Arsenal, Matteo Guendouzi, qui a depuis été définitivement acheté par les Olympiens, est aujourd'hui un joueur essentiel du schéma d'Igor Tudor. Forcément, avec de grosses performances, l'international français ne passe pas inaperçu et intéresserait du monde. Si Guendouzi est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club phocéen, il était dernièrement annoncé que le joueur de l'OM était très sollicité pour ce mercato hivernal. Partira ? Ne partira pas ? Les rumeurs se multiplient à propos du vice-champion du monde 2022 avec l'équipe de France.

Mercato - OM : Alexis Sanchez va trancher pour son avenir, coup de tonnerre en vue ? https://t.co/jMresr8WO3 pic.twitter.com/F1Ev5ddfPq — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Une fin de saison à l'OM ?

Finalement, ce lundi, L'Equipe explique que Matteo Guendouzi devrait bel et bien rester à l'OM et terminer la saison avec le club phocéen. Selon les informations du quotidien sportif, malgré les sollicitations sur le mercato hivernal, Pablo Longoria n'aurait reçu aucune offre pour le transfert de Guendouzi. Ainsi, la tendance actuelle serait qu'il reste à l'OM jusqu'à la fin de cet exercice, lui qui est donc lié jusqu'en 2025 avec le club phocéen.

Le plan initial de Guendouzi et Longoria