Transferts - ASSE : L'énorme mise au point de Batlles sur le mercato

Défaits par Annecy mardi dernier (2-1), les Verts n'ont plus le droit à l'erreur. Face à Caen ce vendredi, la victoire semble indispensable pour l'ASSE, lanterne rouge de Ligue 2. Le dernier match avant le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Mais interrogé sur le recrutement en conférence de presse, Laurent Batlles a esquivé le sujet.

L'ASSE n'a pas le droit à l'erreur. Face à Caen ce vendredi, les Verts doivent impérativement l'emporter, pour entamer leur remontée au classement. Les hommes de Laurent Batlles restent sur une défaite inquiétante sur la pelouse d'Annecy mardi dernier (défaite 2-1). Lanterne rouge de Ligue 2, le club stéphanois compte également sur le mercato hivernal pour se refaire une santé et étoffer son groupe. La prochaine session de transferts ouvrira ses portes dans quelques heures, le 1er janvier.

Les trois prochaines recrues identifiées ?

Après Gaëtan Charbonnier, arrivé à l'ASSE en tant que joker, la formation devrait accueillir Denis Appiah. Le défenseur nantais devrait signer son contrat dans les prochaines heures selon les dernières rumeurs. Laurent Batlles espère aussi l'arrivée d'un gardien de but, mais aussi d'un défenseur. En difficulté à l'Olympiakos, Pape Abou Cissé serait ciblé pour renforcer l'arrière-garde stéphanoise..

« Ce n'est pas le moment d'en parler »