L'ASSE tente un nouveau coup sur le mercato

Toujours bien décidée à se renforcer d'ici la fin du mois de janvier, l'ASSE continue de s'activer en coulisses. Ainsi après les arrivées de Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, les Verts s'intéresseraient à Marco Ilaimaharitra, milieu de terrain de 27 ans qui évolue à Charleroi depuis 2017.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne aborde ce mercato d'hiver avec la ferme intention de se renforcer de façon importante. Dans cette optique, déjà deux transferts ont été bouclés à savoir ceux de Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah qui débarquent respectivement en provenance de l'AJ Auxerre et du FC Nantes. Mais l'ASSE ne compte pas s'arrêter là.

Marco Ilaimaharitra dans le viseur de l'ASSE ?

En effet, les Verts restent à l'affût sur le mercato et s'intéresseraient notamment à Marco Ilaimaharitra (27 ans). Le quotidien belge Le Soir révèle cet intérêt et précise que malgré la situation sportive de l'ASSE, le milieu de terrain de Charleroi, formé à Sochaux, pourrait se laisser convaincre par le projet, mais également par l'aspect financier, le club du Forez étant prêt à faire de gros efforts sur ce plan-là cet hiver. Néanmoins, cet intérêt ne s'est pas matérialisé par une offre pour le moment.

Les Verts visent d'abord un gardien

Il faut dire qu'après avoir recruté un attaquant (Gaëtan Charbonnier) et un défenseur (Dennis Appiah), l'ASSE songe désormais à recruter un gardien de but. C'est même la grande priorité de Laurent Battles qui souhaiterait voir débarquer Gautier Larsonneur, prêté par Brest à Valenciennes. L'arrivée d'un milieu de terrain ne fait donc pas partie des plans initiaux de l'ASSE qui pourrait toutefois se laisser tenter par une opportunité.