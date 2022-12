Coupe du monde 2022 : Le sauveur de la Belgique pourrait être… Thierry Henry !

Arnaud De Kanel

La Belgique a vécu une terrible désillusion à la Coupe du monde. Les Diables Rouges n'ont pas passé les poules et le vestiaire a implosé. Eden Hazard a pris sa retraite internationale tandis que Roberto Martinez a démissionné de son poste de sélectionneur. Alors, Thierry Henry pourrait prendre les rênes de la sélection belge...

Le fiasco était inévitable pour la Belgique. Vainqueurs de justesse du Canada en ouverture, les Belges ont chuté face au Maroc avant de concéder le nul face à la Croatie, insuffisant pour rallier les huitièmes de finales. Roberto Martinez avait complètement perdu son vestiaire, divisé à cause des égos. Quelques heures après, l'Espagnol annonçait son départ. Les Diables Rouges se cherchent un sauveur et il pourrait être Français !

Thierry Henry va assurer l'intérim, et un peu plus ?

Depuis l'annonce du départ de Roberto Martinez, Thierry Henry aurait été choisi pour assurer l'intérim aux côtés de Thomas Vermaelen d'après L'Equipe . Le quotidien sportif va un peu plus loin et révèle que le désormais ex-meilleur buteur des Bleus , serait intéressé pour rester en poste. Cela pourrait être sa première expérience sur un banc depuis son départ de Monaco. L'idée lui trotte dans la tête.

