 Coupe du monde 2022 : Les Pays-Bas lancent déjà les hostilités pour Messi

Lionel Messi est l’étendard du drapeau argentin comme ce fut le cas pendant toute sa carrière avec l’Albiceleste. Cependant, le septuple Ballon d’or ne fait pas spécialement peur au portier des Pays-Bas qui sera opposé au capitaine argentin pour le 1/4 de finale de Coupe du monde le vendredi 9 décembre.

Lionel Messi ne l’a pas caché. À l’aube du premier match de l’Argentine dans ce Mondial au Qatar qui a débuté le 20 novembre dernier, celui qui a participé aux cinq derniers Mondiaux a fait savoir que ce serait sa dernière Coupe du monde avec l’ Albiceleste. Et avant de tirer sa révérence, Messi aimerait amener l’Argentine sur le toit du monde. En trois rencontres de poule et un 1/8ème de finale au Qatar, Lionel Messi a déjà inscrit 3 buts et délivré une passe décisive.

Le gardien des Pays-Bas estime que Messi n’est qu’un «humain» et évoque l’arrêt d’un penalty

Pour le 1/4 de finale de Coupe du monde de l’ Albiceleste , Lionel Messi et ses coéquipiers argentins seront confrontés aux Pays-Bas. Portier des Oranje , Andries Noppert a averti le septuple Ballon d’or quant à son duel. « Messi est un être humain comme nous. Il peut aussi manquer des penalties, comme nous l'avons vu dans ce tournoi. Bien sûr, il est bon, mais je peux aussi arrêter des penalties de sa part ». a confié Noppert en conférence de presse ces dernières heures.

Van Dijk chante les louanges de Messi

Star de la défense des Pays-Bas, Virgil Van Dijk n’a lui aussi pas pu échapper aux questions sur Lionel Messi lors de son point presse ce vendredi. Le défenseur de Liverpool n’a pas tari d’éloges envers l’attaquant du PSG. « Messi est au top depuis tant d'années ; je dirais que lui et Cristiano (Ronaldo) ont été les deux joueurs les plus marquants des deux dernières décennies et il n'y a que du respect pour ce qu'ils ont accompli ».

«Il ne s'agit pas de moi contre Messi, il s'agit des Pays-Bas contre l’Argentine»