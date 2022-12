PSG : Neymar, Mbappé, Messi... L'énorme inquiétude de Galtier avec la Coupe du monde

Pierrick Levallet

Le PSG est bien représenté dans ce Mondial au Qatar. Plusieurs joueurs parisiens ont été appelés avec leur sélection pour disputer la Coupe du monde et presque tous ont accédé aux huitièmes de finale. Christophe Galtier se dit fier du parcours de ses joueurs. Mais il s'avoue tout de même inquiet.

Pendant cette Coupe du monde au Qatar, le PSG est bien représenté. Plusieurs joueurs parisiens disputent le Mondial, comme Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Achraf Hakimi, Danilo Pereira ou encore Carlos Soler. Pour Christophe Galtier, c’est un honneur de voir autant de joueurs du PSG sur la plus grande scène internationale. Mais l’entraîneur du club de la capitale s’avoue quand même inquiet.

Galtier « heureux, fier, mais inquiet » pour ses joueurs au Mondial

« Je suis heureux, fier de voir ces joueurs être performants. On va voir Kylian qui va jouer en quart de finale, on aura deux Brésiliens, Marquinhos et Neymar, on aura aussi Léo Messi qui fait une très belle Coupe du monde. On va voir les résultats de ce [mardi] soir mais on aura encore au moins un joueur supplémentaire en quart de finale. Donc heureux pour eux, fier d’être leur entraîneur mais inquiet quand même. De quoi ? Des blessures potentielles » a expliqué Christophe Galtier au micro de Télématin . Nuno Mendes a déjà dû déclarer forfait pour le reste de la Coupe du monde et sera indisponible quelques temps.

«Plus ils vont aller loin dans la compétition plus ils reviendront galvanisés»