Allemagne, Portugal... Les plus gros cartons de l'histoire de la Coupe du monde

Thibault Morlain

En huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le Portugal a frappé très fort face à la Suisse. Les hommes de Fernando Santos ont livré un récital offensif (6-1) avec notamment un triplé de Gonçalo Ramos. Une victoire retentissante, mais dans l'histoire du Mondial, d'autres succès ont été impressionnants et les écarts étaient d'ailleurs encore plus larges.

L'Allemagne humilie le Brésil et l'Arabie Saoudite

Forcément, quand on évoque les cartons en Coupe du monde, comment ne pas penser à l'humiliation de l'Allemagne face au Brésil en terres brésiliennes. C'était en 2014 et ceux qui avaient fini par être sacrés champions du monde quelques jours plus tard avaient roulé sur Thiago Silva et ses coéquipiers. Le score était alors sans appel (7-1) avec déjà un avantage de 5 buts pours les Allemands après 30 minutes de jeu. C'est finalement Oscar, en toute fin de match, qui aura sauvé l'honneur du Brésil. Et ça n'a pas été la seule claque infligée par l'Allemagne en Coupe du monde. En 2002, l'Arabie Saoudite avait encaissé 8 buts, dont un triplé de Mirosvalv Klose, sans en marquer un.

Avant la Suisse, il y a eu la Corée du Nord pour le Portugal

Le Portugal est également très prolifique en Coupe du monde. Avant la Suisse en 2022, il y a eu la Corée du Nord en 2010. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, buteur lors de cette rencontre, avaient alors déroulé (7-0), avec donc un but de CR7, mais aussi de Raul Meireles, Simao, Hugo Almeida, Liedson, ainsi qu'un doublé de Tiago.

Les cartons de la Hongrie

Si on remonte un peu plus loin dans l'histoire de la Coupe du monde, la Hongrie a aussi affolé les compteurs. Lors de l'édition de 1954, les coéquipiers de Ferenc Puskas réussissent à s'imposer 9-0 face à la Corée du Sud. Un peu plus, en 1982, les Hongrois s'imposent encore plus largement au Salvador (10-1) avec notamment un triplé de Laszlo Kiss, ancien joueur de Montpellier notamment.

Ces victoires qui ont marqué la Coupe du monde

D'autres nations ont également réussi des cartons en Coupe du monde. En 2006, Lionel Messi inscrit le 6ème et dernier but de l'Argentine face à ce qui était alors la Serbie-Monténégro (6-0). En 1974, la Yougoslavie s'impose largement face au Zaïre (9-1). Lors de cette même édition, on assiste également à la claque de la Pologne face à Haïti (7-0). En 1950, au Brésil, l'Uruguay explose la Bolivie (8-0). Enfin, en 1938, lors de sa première et seule participation à une Coupe du monde, Cuba se fait étriller par la Suède (8-0).