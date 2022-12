Coupe du monde 2022 : Maroc, Qatar… Le terrible aveu d’Amine Harit

Hugo Chirossel

Mardi soir, le Maroc a réussi à faire tomber l’Espagne, en huitième de finale de la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas atteignent ainsi pour la première fois les quarts de finale de la compétition. Grand absent de la sélection marocaine, Amine Harit a tenu à féliciter ses coéquipiers, en admettant tout de même une pointe de frustration.

Mardi se jouaient les derniers huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Si le Portugal s’est facilement imposé contre la Suisse (6-1), la rencontre entre l’Espagne et le Maroc a été bien plus disputée. Dominatrice, la Roja n’a jamais réussi à trouver la faille dans la défense des Lions de l’Atlas .

Une première dans l’histoire du Maroc

Auteur de trois arrêts lors de la séance de tirs au but, Yassine Bounou a grandement participé à la qualification de son pays en quarts de finale, une première dans l’histoire de la sélection. Si Amine Harit a félicité ses coéquipiers sur les réseaux sociaux, il a tout de même avoué ressentir un peu de frustration.

Je suis trop heureux et trop frustré à la fois 🫣😂😂🤣❤️❤️❤️ bravo mes frères c’est magnifique on vous aime !!! 🇲🇦🦁 — Amine Harit (@Amine_000) December 6, 2022

« Je suis trop heureux et trop frustré à la fois »