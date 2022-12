Transferts - PSG : Un projet XXL sur le mercato avec Messi et Ronaldo ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa carrière, mais les options ne sont pas multiples pour le septuple Ballon d’or en cas de départ du PSG. Et bien qu’il soit question d’une éventuelle nouvelle rivalité avec Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, une telle opération n’est pas certaine.

Après le Qatar qui a par le passé attiré certaines stars du football comme Xavi Hernandez ou encore Santi Cazorla plus récemment, l’Arabie saoudite pourrait elle aussi devenir un eldorado pour les pré-retraites des joueurs. Cela semblerait notamment être le cas pour Cristiano Ronaldo, libre de tout contrat depuis la rupture de son bail à Manchester United le 22 novembre dernier. Marca et CBS Sports ont fait savoir que l’éventuelle venue de Ronaldo à Al-Nassr se précisait bien que le journaliste Piers Morgan ait nié une opération à 200M€ de salaire annuel qui aurait dû commencer dès le premier janvier 2023.

Les options de Messi après le PSG ne sont pas légion

Pour autant, la rumeur Al-Nassr est toujours d’actualité pour Cristiano Ronaldo. Et il se pourrait que ça chauffe également pour le mercato de Lionel Messi. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, Messi serait susceptible d’aller voir ailleurs. Et alors que l’Inter Miami serait confiant d’après CBS Sports quant à ses chances d’accueillir Lionel Messi, il serait peu probable que l’Argentin décide de partir à la conquête de l’Amérique pour l’instant selon son biographe Guillem Balague. Pour ce qui est du FC Barcelone, même son de cloche d’après Ben Jacobs et Balague.

Double coup pour l’Arabie saoudite avec Messi et Ronaldo ?