Mercato : Première star de QSI, il justifie son départ du PSG

En 2011, lorsque le PSG est racheté par QSI, Javier Pastore est la première recrue star. Acheté pour 40M€, l’international argentin restera sept années dans le club de la capitale. 4 ans après son départ de Paris, Pastore est revenu sur les raisons qui l’ont amené à quitter le PSG.

A seulement 33 ans, Javier Pastore semble être sur la fin. Dans le dur à la Roma, l’international argentin a signé à Elche où il n’a joué que 16 matchs… avant de résilier son contrat. Une trajectoire difficile pour Pastore qui était, à l’époque, le premier gros transfert du PSG version QSI. Acheté pour 40M€ par le club de la capitale, l’ancien joueur de Palerme a eu de très belles périodes avec le PSG avant de voir sa fin d’aventure largement ternie par les blessures.

Pastore a préféré partir

En 2018, après les transferts de Neymar et Kylian Mbappé, Javier Pastore a préféré aller voir ailleurs. Entre les blessures et un temps de jeu en baisse, l’Argentin ne se voyait plus au PSG. Il franchit le cap et quitte Paris pour rejoindre l’AS Roma, un club où il ne sera jamais aussi performant que lors de ses premières années avec le PSG. Quatre ans après avoir quitté le club de la capitale, Javier Pastore est revenu sur les raisons de son départ.

Mercato - PSG : L’été dernier, Campos a réalisé un rêve de longue date du Qatar https://t.co/78AUkELF2P pic.twitter.com/NGFiGQvwCg — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

« Le projet était trop haut pour mon niveau à ce moment »