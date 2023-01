Catastrophe au PSG, l'OM jubile !

Arthur Montagne

Enjeu économique crucial, voire vital, pour de nombreux clubs de football, les ventes de maillot sont toujours scrutées de très près. Et contre toute attente, lors du dernier semestre 2022, ce n'est pas le PSG qui vend le plus de maillots en France, mais bien l'OM ! Un coup dur pour le club de la capitale qui s'attendait à des chiffres bien plus importants.

C'est devenu un rendez-vous incontournable de tous les fans de football. Après chaque saison, l'annonce de la sortie d'un nouveau maillot est toujours très attendue par les supporters. Pour les clubs, c'est également un enjeu économique majeur puisque plusieurs d'entre-eux basent une grande partie de leur recette sur ce domaine. Par conséquent, les chiffres sont scrutés de près et le PSG ne va pas être satisfait des dernières tendances en France.

Les meilleures ventes de maillots en France pour le second semestre 2022 sur l'eshop et les magasins physiques de https://t.co/zvVXHbYjda ! 🔥 pic.twitter.com/NSDZOhf8tY — FOOT.FR (@footfr) January 5, 2023

Le PSG vend moins de maillots que l'OM en France

En effet, la boutique Foot.fr a dévoilé les ventes de maillots pour le dernier semestre de 2022 en France, qui correspond donc aux premiers chiffres des nouvelles tuniques pour la saison en cours. Et contre toute attente, le PSG ne domine pas ce classement. Le club de la capitale est effectivement devancé par l'OM ! Une source au sein du club de la capitale confirme d'ailleurs auprès de Foot Mercato que le chiffres en France sont en deçà des attentes initiales. Le PSG paye peut-être son parcours décevant en Ligue des champions, et plus probablement le manque d'originalité dans ses maillots domicile et extérieur. A l'inverse, l'OM redresse la barre depuis l'arrivée de Pablo Longoria, et cela se ressent donc dans les ventes de maillots. L'arrivée d'Alexis Sanchez a également boosté les ventes bien que Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi restent les flocages préférés des fans de l'OM.

Aucun autre club français dans le Top 10

Quoi qu'il en soit, le PSG et l'OM sont de très loin les meilleurs vendeurs de maillot en Ligue 1 puisque le reste du Top 10 est complété uniquement par des clubs étrangers à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, le Bayern Munich, la Juventus, Arsenal, Liverpool et Manchester United. Néanmoins, nul doute que les récentes performances de Lionel Messi et Kylian Mbappé à la Coupe du monde devraient permettre au PSG de rapidement retrouver sa place au sommet des ventes de maillots.