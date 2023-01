Mercato - FC Nantes : Kombouaré viré ? Son successeur déjà connu

Thibault Morlain

Antoine Kombouaré le sait très bien, du jour au lendemain, il pourrait être démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes. Par le passé, Waldemar Kita a d’ailleurs montré qu’il pouvait rapidement se séparer de ses techniciens. Ainsi, si cela venait à arriver avec Kombouaré, les Canaris auraient besoin d’un remplaçant et celui-ci pourrait déjà être identifié…

Entraîneur du FC Nantes et sous contrat jusqu’en 2023, Antoine Kombouaré se sait toutefois sur un fil. Le technicien de 59 ans connait bien les risques de son métier et est au courant que tout peut basculer rapidement.

« A tout moment, ça peut s’arrêter »

En conférence de presse, Antoine Kombouaré l’a d’ailleurs bien expliqué : du jour au lendemain, il peut être remercié. « J’ai toujours appris que dans mon métier, à tout moment, ça peut s’arrêter. Donc, pourquoi j’irais regarder ce qu’il se passe dans deux mois, alors que dans une semaine, dans quinze jours, je peux être viré ? J’ai fait ça partout. Je me concentre sur le match qui est là : si je le gagne, j’ai des chances de rester, plus je gagne de matches, plus j’ai de chances de rester », a notamment assuré l’entraîneur du FC Nantes, qui estime ne pas avoir « de totem d’immunité », malgré sa victoire en Coupe de France la saison dernière.

Ziani pour remplacer Kombouaré ?

Pour le moment, Antoine Kombouaré reste donc l’entraîneur du FC Nantes, mais en un claquement de doigts, tout peut changer sur le banc des Canaris. Waldemar Kita pourrait décider de se séparer de l’ancien du PSG et si tel était était il faudrait trouver un nouveau technicien. Mais qui pourrait remplacer Kombouaré ? En octobre dernier, le10sport.com vous révélait qu’un nom revenait de plus en plus dans les discussions de la direction du FC Nantes : Stéphane Ziani. Ancien joueur du club nantais, il bénéficie d’une belle cote de popularité dans la Loire-Atlantique. De quoi alors faire de lui le successeur d’Antoine Kombouaré ?