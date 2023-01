Mercato - OM : Mensonges, regrets… Les coulisses de la vente de l’OM

Thibault Morlain

Désormais à la tête du Hyères FC, Mourad Boudjellal était, il y a quelques mois, intéressé à l’idée de reprendre l’OM. Associé à Mohamed Ayachi Ajourid, il avait alors tout tenté pour parvenir à un accord avec Frank McCourt. En vain. Et voilà que Boudjellal est revenu sur ce dossier, faisant alors part de certains regrets.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la vente de l’OM fait énormément parler. Et tout avait commencé avec l’intérêt de Mohamed Ayachi Ajroudi, qui s’était alors associé avec Mourad Boudjellal, afin de reprendre le club détenu par Frank McCourt. Au final, l’affaire n’a jamais abouti et alors que Boudjellal s’apprête à affronter l’OM avec Hyères, il s’est confié sur ce feuilleton de la vente du club phocéen.

Le prochain transfert de l'OM déjà connu ? https://t.co/m4fQDk5JdQ pic.twitter.com/gvk1PkL3Zt — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

« C’est une histoire que je regrette »

« J’ai essayé de reprendre l’OM ? Moi je ne vouais rien reprendre du tout parce que je n’en avais pas les moyens. C’est du passé. C’est une histoire que je regrette, je n’aurais pas dû me laisser embarquer là-dedans. Mais comme je dis, même Picasso faisait des brouillons ! », a tout d’abord lâché Mourad Boudjellal pour La Provence .

« On m’a menti… »