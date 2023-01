Milik, Keylor Navas, Gerson… Toutes les infos mercato du 6 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : La Juve veut boucler le transfert de Milik au plus vite

Actuellement prêté avec option d'achat par l'OM à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik pourrait boucler son transfert plus rapidement que prévu. En effet, selon les révélations de Sky Italia , le club bianconero envisagerait de conclure le deal le plus rapidement possible, et le Corriere della Sera indique de son côté que le coordinateur sportif turinois Federico Cherubini aurait déjà contacté l'OM à cet effet afin de trouver un accord avant le 18 janvier pour le transfert de Milik.



Le PSG espère vendre Keylor Navas

Cantonné à un rôle de doublure de luxe au PSG derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait changer d'air avant la fin du mercato hivernal. Selon L'EQUIPE , la direction parisienne espère toujours le vendre, et cette mission a été confiée à Luca Cattani, revenu l'été dernier avec Antero Henrique. Le PSG espère pouvoir économiser le salaire de Navas, qui s'élève à 1M€ brut par mois.



OM : Gerson charge Tudor après son transfert

Présenté en conférence de presse par Flamengo après son transfert en provenance de l'OM, Gerson en a profité pour régler ses comptes avec Igor Tudor : « J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas », a lâché Gerson. L'entraîneur de l'OM appréciera...



OM : Longoria a fixé ses deux priorités du mercato