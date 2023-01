Mercato : Il clashe l’entraîneur de l’OM après avoir claqué la porte

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de quitter l’OM depuis plusieurs semaines alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor, Gerson a donc bouclé ces derniers jours son retour du côté de Flamengo. Et le milieu de terrain brésilien, présenté par son nouveau club, en a profité pour régler ses comptes avec l’entraîneur de l’OM.

Gerson et l’OM, c’est terminé ! Le milieu de terrain de 25 ans a officialisé cette semaine son retour à Flamengo, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il a fallu plusieurs offensives de la part de l’écurie brésilienne afin de trouver péniblement un accord avec la direction de l’OM pour le transfert de Gerson : une première de 12M€ avait d'abord été formulée et jugée insuffisante puisque Pablo Longoria réclamait initialement 20M€, et finalement, l’accord entre les deux clubs tourne autour d’un montant de 15M€ + bonus, se rapprochant donc des 20M€ espérés depuis le départ par le président de l’OM.

L’OM va récupérer sa mise pour Gerson. Selon @le10sport, Flamengo a payé 15 M€ + des bonus pour s’aligner sur les 20 M€ réclamés par Pablo Longoria depuis 2 mois#MercatOMhttps://t.co/NyoMxYpLjE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 5, 2023

Gerson-Tudor, ça n’a jamais pris

Indispensable la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli et grand artisan de la qualification de l’OM en Ligue des Champions, Gerson n’a pas eu la même importance depuis la nomination d’Igor Tudor au poste d’entraîneur l’été dernier. Ce qui a donc entrainé son départ cet hiver après un long bras de fer.

« Pas une bonne relation avec lui »