Mercato : L’OM prépare un transfert surprise, il hallucine

Arthur Montagne

Recruté définitivement l’été dernier et auteur d’une bonne première partie de saison, Mattéo Guendouzi serait toutefois sur le départ de l’OM cet hiver. Si Pablo Longoria venait à boucler une telle opération ce serait une sacrée surprise qui en dirait long sur le projet McCourt comme le craint Thierry Audibert.

Après le départ de Gerson, l'OM va-t-il être contraint de lâcher un autre gros joueur ? Ces derniers jours, l'hypothèse d'un départ de Mattéo Guendouzi a circulé, ce qui serait un très mauvais signal envoyé comme l'explique Thierry Audibert.

L’OM va récupérer sa mise pour Gerson. Selon @le10sport, Flamengo a payé 15 M€ + des bonus pour s’aligner sur les 20 M€ réclamés par Pablo Longoria depuis 2 mois#MercatOMhttps://t.co/NyoMxYpLjE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 5, 2023

«Ça en dit beaucoup sur le projet»

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… Ça m’embêterait de le voir partir en cours de saison comme ça. C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet », lance-t-il sur la chaîne YouTube du média.

L'avenir de Guendouzi inquiète