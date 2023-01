Le prochain transfert de l'OM déjà connu ?

Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OM, Pape Gueye est un second choix dans l'esprit d'Igor Tudor cette saison et doit se frotter à une grosse concurrence dans son secteur de jeu. C'est la raison pour laquelle l'international sénégalais serait poussé au départ par Pablo Longoria à l'occasion du mercato d'hiver.

Cet hiver, Pablo Longoria semble enfin en mesure de répondre aux exigences de Frank McCourt en matière de mercato. L'hommes d'affaires américain attend depuis longtemps des ventes significatives afin de renflouer les caisses de l'OM. Et cet hiver, le club phocéen a déjà réalisé quelques belles opérations à l'image du départ de Luis Suarez, prêté à Almeria avec une option d'achat estimée à 8M€, mais surtout du transfert de Gerson. Comme révélé par le10sport.com, l'OM pourrait récupérer quasiment 20M€ grâce au départ du Brésilien.

Gueye poussé au départ ?

Et ce n'est peut-être pas terminé. En effet, selon les informations du Phocéen , l'OM travaille clairement sur un départ de Pape Gueye dont le contrat court jusqu'en 2024 et qui bénéficie d'une belle cote à l'étranger. Et surtout, le Sénégalais n'est que le quatrième choix d'Igor Tudor à son poste derrière Valentin Rongier, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. Privé de Coupe d'Europe lors de la seconde partie de saison, l'OM peut donc se permettre de se séparer de Pape Gueye.

«Ça fait trois ans que je suis ici, je suis bien dans ce club»