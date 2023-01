Mercato - OM : Second choix de Tudor, il lâche une annonce sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Devenu remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Pape Gueye va bientôt devoir se focaliser sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat avec l’OM en juin 2024. Présent en conférence de presse avant la Coupe de France, l’international sénégalais a tiré les choses au clair au sujet de son futur.

Titulaire indiscutable lorsque André Villas-Boas était l’entraîneur de l’OM, Pape Gueye a vu sa situation changer depuis deux saisons. Moins en vue avec Jorge Sampaoli, l’international sénégalais joue encore moins avec Igor Tudor. Le technicien croate a une grande confiance en Valentin Rongier et Jordan Veretout, Pape Gueye doit donc se contenter des miettes. Alors à un an et demi de la fin de son contrat, la question de son futur se pose logiquement.

« Je suis bien dans ce club »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pape Gueye a été clair sur son avenir. « Je suis toujours à l'OM. Ça fait trois ans que je suis ici, je suis bien dans ce club. Non je n'ai pas vu les dirigeants. J'essaye de faire ce que je sais faire quand je joue sur le terrain. La suite ce n'est pas moi qui gère », reconnaît le milieu de l’OM dans des propos relayés par RMC Sport, avant d’assurer que son litige avec Watford n’aura aucune incidence sur des possibles négociations : « Non ça bloque aucun mouvement ».

« J'aurais aimé plus jouer cette année »