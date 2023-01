Mercato : Il débarque à l’OL, Blanc déjà obligé d’éteindre une polémique

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce jeudi, Laurent Blanc s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Dejan Lovren, qui a quitté le Zénith Saint-Pétersbourg pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Une arrivée qui ne s’est pas faite sans remous, avec des images polémiques du défenseur de 33 ans qui ont défrayé la chronique.

C’est un joli coup bouclé par l’OL, qui doit absolument se relancer en cette deuxième partie de saison. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2019 et surtout ancien du club, Dejan Lovren va devenir une arme en plus pour les Lyonnais… même si son retour a soulevé une petite polémique.

Crise à l’OL, Blanc réclame du lourd sur le mercato https://t.co/iJdgLJqnTT pic.twitter.com/J7Lr9BU3qN — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Lovren et Brozovic accusés d’avoir entonné un chant fasciste

Lors de la fête de la Croatie pour leur 3e place à la Coupe du monde, Lovren et Marcelo Brozovic ont été filmés en train d’entonner un chant du musicien croate Marko Perkovic Thompson. Or, cette chanson ferait clairement référence à une sombre période de l’histoire croate et le texte fait référence aux crimes commis par les collaborateurs de l’Allemagne nazie. Nommés les Oustachis, ce mouvement était clairement antisémite, nationaliste ainsi que fasciste et les images des deux joueurs n’ont pas tardé à faire le tour du monde.

« Cela paraît dur mais vous lui poserez la question »

En conférence de presse ce jeudi, Laurent Blanc a été invité à réagir à cette polémique frappant sa toute nouvelle recrue. « C'est un chant nationaliste pour la libération de son pays. Cela paraît dur mais vous lui poserez la question. Je ne peux pas répondre à sa place. Ici il n'y a certainement que des personnes respectables... » a déclaré le coach de l’OL. « Vous ne connaissez que des personnes respectables dans votre entourage ? Ça vous paraît peut-être pas approfondi mais moi j'ai vu la chose qu'il pouvait amener en tant que joueur au club ».

« Moi je regarde le sportif »