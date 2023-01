Mercato - OM : Annoncé sur le départ, il s’enflamme pour Tudor

Pierrick Levallet

Depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'OM pour Jorge Sampaoli, Igor Tudor a parcouru un long chemin pour obtenir la confiance de son vestiaire. Mais désormais, le technicien croate semble apprécié par certains de ses joueurs. En conférence de presse ce jeudi, Pape Gueye n'a d'ailleurs pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait de son entraîneur.

Arrivé à l’OM en juillet 2020, Pape Gueye ne s’est pas encore imposé comme un élément incontournable du club phocéen. Le milieu défensif a d’ailleurs commencé la saison dans la peau d’un remplaçant sous Igor Tudor. Mais plus le temps passe, plus Pape Gueye semble renverser sa situation. Et en conférence de presse ce jeudi, en marge de la rencontre face au Hyères FC, l’international sénégalais a loué les qualités d’Igor Tudor.

«Le coach m'apprend beaucoup de choses»

« J'ai eu plusieurs entraîneurs en quelques années, chacun avait ses principes de jeu et sa façon d'entraîner. Le coach m'apprend beaucoup de choses tactiquement et techniquement, avec un style de jeu italien. On apprend beaucoup » a confié Pape Gueye dans des propos rapportés par RMC Sport .

Gueye sur le départ ?

Depuis qu’il est revenu du Mondial, Pape Gueye obtient régulièrement la confiance d’Igor Tudor. Le joueur de 23 ans a ainsi le temps de jeu nécessaire pour montrer de quoi il est capable à son entraîneur, mais aussi à Pablo Longoria. D’après certaines rumeurs, l’OM pourrait se séparer de Pape Gueye avant l’issue de la saison. Almeria serait notamment sur le coup. À suivre...