C’est annoncé, ce chouchou de l'Émir va faire toute sa carrière au PSG

Arnaud De Kanel

Fraichement prolongé jusqu'en 2026 avec le PSG, Marco Verratti a déjà tranché pour la suite de sa carrière. Tombé sous le charme de Paris depuis son arrivée en 2012, le milieu de terrain italien se voit bien y rester jusqu'à la fin de sa carrière. Il l'a annoncé lui même juste après l'officialisation de son nouveau contrat.

Marco Verratti et le PSG, ça continue et ce n'est pas près de s'arrêter ! En effet, l'international italien a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2026 et il se projette sur la suite. Et pour lui, elle continuera de s'écrire avec le PSG puisqu'il compte y terminer sa carrière.

Mercato - PSG : Il brille au Qatar, une annonce est faite sur son avenir https://t.co/iC77ZUsX7U pic.twitter.com/IBnFttGfUi — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

«Je pense que je ne quitterai jamais Paris»

Après la rencontre face à Strasbourg la semaine dernière, Marco Verratti a confié son désir de terminer sa carrière au PSG. « Si je ne quitterai jamais Paris ? Oui, je pense. Ça a été très facile. Nous n’avons eu besoin que d’un seul rendez-vous pour se mettre d’accord. Je suis très heureux ici et j’ai envie de rendre toute la confiance que le club m’a donnée toutes ces années. J’ai pu faire ce qui me plaît dans la vie : jouer avec des grands joueurs, dans des grands matches. Je serai toujours reconnaissant. J’ai tout ici, je suis dans un grand club avec de grands objectifs. Je suis vraiment très heureux » avait-il lâché aux micros de Canal+ .

Galtier valide la prolongation de Verratti